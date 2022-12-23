Північна Корея поставила партію зброї російській ПВК "Вагнер" — Reuters

"Ми можемо підтвердити, що КНДР здійснила поставку зброї групі "Вагнер", яка оплатила озброєння.

Минулого місяця Північна Корея доставила ракети і снаряди в росію для використання "вагнерівцями"", — розповіло журналістам поінформоване джерело.

У США вважають, що поставлене озброєння не змінить динаміку бойових дій в Україні, проте там "стурбовані тим, що Північна Корея планує поставити ще більше озброєнь для групи "Вагнер"".

Джерело: https://t.me/KurbanovaNEWS/11594

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