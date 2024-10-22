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Північнокорейське «підкріплення» путіна готується ділити «славу» з кадирівцями

Північнокорейське «підкріплення» путіна готується ділити «славу» з кадирівцями

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

В рф на новини про можливу відправку солдатів з КНДР на війну в Україні відреагували так: «Страшно???». Не страшно, а дивно.

А куди ж поділася «друга армія світу»? Де «невичерпні» людські ресурси росії? Навіщо тоді путін своїм нещодавнім указом збільшив штатну чисельність збройних сил рф до 1,5 млн військових? Здається, новини про залучення вояків з КНДР підважують наративи російської пропаганди.

За різними оцінками, чисельність вояків з КНДР може сягати 11-12 тисяч осіб, проте їхня здатність вплинути на ситуацію на фронті залишається під питанням. Хоча б тому, що востаннє армія КНДР воювала 1953 року.

Джерело: https://t.me/spravdi/42303

Новости портала «Весь Харьков»

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