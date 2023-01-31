Путин готовит новую попытку наступления к дате с упоминанием экстрасенсов, старцев и гадалок

"Символизм поверх разума"

Путин готовит новую попытку наступления, обращение к Федеральному Собранию, а также череду шагов по мобилизации в 20-ых числах февраля. Говорят, что Кремль намеренно тормозит деятельность властного аппарата, чтобы "пробудить" систему к "символической дате".

При этом промежуток 22-24 февраля опять подстраивается под довольно странные "аналитические" записки, в которых присутствует упоминание экстрасенсов, старцев и гадалок.

При этом военные вполне понимают, что пауза в месяц является "роскошью" для РФ. За это время основная часть техники, направленной против планируемого Кремлём наступления, как раз доедет в Украину, а в исходных материалах шансом на успех российского "наскока" как раз называлась неожиданность, сопряжённая с отсутствием техники, необходимой для комплексного отражения массированного наступления.

Если говорить проще, то сами российские военные называли авантюру с очередным наступлением гиблой идеей, однако у неё мог быть успех, если бы Россия действовала максимально быстро, стараясь взять "наскоком и нахрапом", наплевав на тактику, потери и все объективные показатели, учитывая лишь предполагаемую неподготовленность Украины к очередному витку "фронтов со всех сторон".

Другим вариантом была тщательная и длительная подготовка к наступлению во время криостаза фронта, реализуемого за счёт наемников, зэков, мобилизованных и т.д.

В таком случае РФ попадала во "временные сети", позволяя Украине получить достаточно вооружения для сопротивления очередной попытке наступления, однако длительная подготовка давала и России время накопить ресурсы, которые теоретически могли бы помочь для частичного прорыва нескольких фронтов.

Но Кремль из двух этих несовершенных опций создал третью - самую идиотскую, - которая убила все положительные стороны каждого из прежних вариантов в отдельности.

Россия не провела экстренного наскока при замороженном фронте и относительном паритете сил. Но Россия и не начала нормальную подготовку к наступлению, всё скинув на "символизм двоек" и вести всяких шарлатанов. Так, Россия предоставила Западу достаточно времени, чтобы вооружить Украину под новое наступление Москвы, при этом не имея возможности перевооружить и в принципе снабдить свои войска необходимым вооружением для того самого "хаотического наступления на нескольких фронтах".

Сегодня впервые услышал о том, что Россия "всегда выбирает неожиданное направление атаки", поэтому есть вероятность, что идея "массовости" будет заменена под "одно неожиданное направление". Хочется отметить, что неожиданно у Кремля не получается ничего: начиная с марта Россия ведёт себя максимально предсказуемо, выбирая из всех возможных методов ведения войны наименее адекватные.

"Неожиданный" успех показывал в этой войне только Залужный, который месяцами создавал информационный фон таким образом, что россияне перетаскивали войска между фронтами, в результате чего кремлевские "многоходовочки" в момент Х оказались уязвимы к резкому проникающему удару "между глаз".

Вообще подобная постановка вопроса "наступаем по всем фронтам или неожиданно на одном" - это признак хаоса. Это 2 противоположные модели военного воздействия, и они требуют совершенно разной тактики.

Безусловно, если ничего не готовить до 20-ых чисел февраля, потому что "так сказали звёзды", то и переделывать ничего не придется, однако результат нового наступления РФ похоже предрешён как объективным военным потенциалом нынешних российских группировок, так и субъективным конспирологическим душком кремлёвских слуг.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7746

Новости портала «Весь Харьков»