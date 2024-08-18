путінський режим вигадує «злочини ЗСУ» і ретельно приховує тероризм власних військових

Пропаганда бурхливо поширює свідчення «очевидців» з курської області в стилі «розіп’ятого хлопчика». Однак СБУ вже попередила, що «наразі російська сторона створює та поширює різноманітні фейки та інформаційні вкиди, щоб безпідставно звинуватити українських військових у вчиненні воєнних злочинів».

Ну, а поки пропагандисти завзято цим займаються, а слідчий комітет рф (скр) «шиє» чергову кримінальну справу проти українських командирів, він сам же й проколовся – зі злочинами російських командирів. І що цікаво – проти своїх же підлеглих.

Командир 6-ї мотострілецької дивізії зс рф полковник марат оспанов віддавав накази затримувати й катувати підлеглих. Принаймні сімох військовослужбовців убили з метою приховування факту катувань.

У березні цього року проти оспанова та його поплічників порушено кримінальну справу за статтями про перевищення службових повноважень, незаконне позбавлення волі та вбивство. Але зараз усі дані про це на сайті скр приховані.

Джерело: https://t.me/spravdi/40876

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