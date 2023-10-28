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Ракетные угрозы и накопление

Ракетные угрозы и накопление

В ночь на 21 сентября россия применила по территории Украины 43 ракеты Х-101/555, из которых 36 были сбиты. С того дня, ракеты данного типа по территории Украины не применялись. В свою очередь это не говорит о том, что они у них закончились, ведь не может закончиться то, что производится. Но, в этой связи, следует понимать, каковы объёмы этого производства.

Х-101/555

У россиян производство ракет Х-101/555 осуществляется со средним показателем 2 ракеты в сутки. При этом проводится восстановление ракет, которые были непригодны к использованию и требовали глубокого ремонта. Преимущественно это ракеты Х-55.

Таким образом, в месяц РОВ могут производить в среднем 60 ракет Х-101/555/55 +/- 20%.

КРМБ "Калибр".

В феврале 2023 АО “Опытное конструкторское бюро “Новатор” имело возможность в течение февраля выдавать до 1 КРМБ "Калибр" в сутки, в разной степени готовности. Например, практически готовый продукт, но ожидавший доукомплектации.

В настоящее время их производство можно усреднённо оценить в 1,5 ракеты в сутки. То есть в месяц производство КРМБ «Калибр» может составлять до 40-45 ракет.

Искандер-М.

Производство этих ракет нестабильное и критически зависимое от поставок иностранных комплектующих, но в среднем в неделю они могут выдавать 3-4 полностью боеготовые ракеты.

Х-47М2 "Кинжал".

Ещё более критическое по количеству иностранных комплектующих средство поражения. В состав Х-47М2 "Кинжал" входит более 300 микросхем, микрочипов и прочей продукции иностранного производства. Производство их в среднем составляет 2-3 боеготовые ракеты в месяц.

С учётом всего вышеизложенного можно примерно оценить, какой средний производственный потенциал у них по ракетному вооружению.

Дальнейшее отсутствие пусков основной ударной номенклатуры Х-101/555 и КРМБ "Калибр", только лишь убеждает в том, что их процесс накопления проводится основательно, с учётом отсутствия безграничного ресурса средств поражения, который у них был по состоянию на 2022-й год.

Так же, отмечу, что даже если они накопят 200 ракет, то одновременно запустить их не смогут, поскольку в таком случае уже возникает проблематика наличия и функциональных возможностей носителей ракет.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20352

Новости портала «Весь Харьков»

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