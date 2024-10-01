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Іран випустив близько 400 ракет по Ізраїлю, — The Jerusalem Post

Іран випустив близько 400 ракет по Ізраїлю, — The Jerusalem Post

Ізраїль, Ірак, Йорданія закривають свій повітряний простір.

❗️Ізраїль: «Це оголошення війни, очікується безпрецедентна відповідь»

Байден зібрав термінову нараду в Білому домі через ракетний удар Ірану по Ізраїлю

❗️Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю збивати іранські ракети.

❗️ Розпочалася друга хвиля ракетної атаки Ірану на Ізраїль, передає іранська новинна агенція ILNA.

Трамп назвав атаку Ірану на Ізраїль війною.

Також заявив що «коли він був президентом - такого не було»

❗️Представитель Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что атака уже завершена, и жители могут покинуть свои убежища.

Он также отметил, что на данный момент сообщений о жертвах не поступало и что были перехвачены несколько иранских баллистических ракет.

Джерело: https://t.me/

Новости портала «Весь Харьков»

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