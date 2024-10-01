Іран випустив близько 400 ракет по Ізраїлю, — The Jerusalem Post
Ізраїль, Ірак, Йорданія закривають свій повітряний простір.
❗️Ізраїль: «Це оголошення війни, очікується безпрецедентна відповідь»
Байден зібрав термінову нараду в Білому домі через ракетний удар Ірану по Ізраїлю
❗️Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю збивати іранські ракети.
❗️ Розпочалася друга хвиля ракетної атаки Ірану на Ізраїль, передає іранська новинна агенція ILNA.
Трамп назвав атаку Ірану на Ізраїль війною.
Також заявив що «коли він був президентом - такого не було»
❗️Представитель Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что атака уже завершена, и жители могут покинуть свои убежища.
Он также отметил, что на данный момент сообщений о жертвах не поступало и что были перехвачены несколько иранских баллистических ракет.
Джерело: https://t.me/