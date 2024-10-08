Ранок 8 жовтня 2022 року назавжди увійшов в історію нашої боротьби
Саме тоді СБУ в результаті складної багаторівневої операції завдала першого потужного удару по «символу кремлівської пропаганди» — Кримському мосту.
Цей яскравий вибух став справжнім святом для всіх українців і ляпасом до 70-річчя путіна.
Відтоді міст перестав бути основною логістичною артерією ворога для постачання військової техніки та палива на південь України. А головне – вибух посіяв паніку та хаос серед окупантів, які вперше почали масово тікати з Криму.
Крім того, цей удар довів усьому світу: немає нічого, створеного росією, що здатне вистояти перед волею та рішучістю українців.
Але непохитною залишається одна мета — повернути кожен метр рідної землі та здобути нашу остаточну Перемогу!
Джерело: https://t.me/SBUkr/13067