Іранські балістичні ракети буде важко збивати Україні. Їх треба знищувати ще на землі

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері телеканалу "КИЇВ24":

"Іранські ракети, коли вони полетять, їх збивати буде надто пізно. Навіть Patriot буде дуже важко збити таку ракету на такій дальності. Не знаю, чи взагалі можливо.

Ракети потрібно буде знищувати ще до моменту їх запуску по Україні.

Такі ракети треба знищувати, коли вони виробляються на заводі, коли їх везуть до корабля, або по логістичному ланцюгу, або по складу.

Ці ракети будуть десь накопичуватися і буде робитися їх розподіл. Тому логічно, що по цій військовій частині били наші безпілотники.

Який результат цього удару, дізнаємося пізніше, якщо дізнаємося взагалі".

Джерело: https://t.me/znua_live/166442

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