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раша продовжує добивати своїх колишніх урядовців, банкірів, лідерів ВПК

раша продовжує добивати своїх колишніх урядовців, банкірів, лідерів ВПК

раша продовжує добивати своїх колишніх урядовців, банкірів, лідерів ВПК, які вирішили вчасно змитися з модору. От Чубайс у березні заявив, що має вискочити на відпочинок і рвонув із нємитой. Повертатися не став, передав пуйлу заяву на звільнення з поста спецпредставника президента та мріяв про спокійне й довге життя. На його нещастя в плани входили й мемуари, а він мав би про що розказати й читачам, і слідчим.

Зараз, (ах, яка несподіванка!) попав у реанімацію з доволі рідкісною хворобою - синдром Гійєна-Барре. Це захворювання, при якому імунна система людини вражає власну периферійну нервову систему. Переважно при хорошому лікуванні одужують. От лише, якщо це справді саме таке захворювання. Бо хвороба розвинулася дуже різко, а ще, як пише Собчак у своєму проєкті «Осторожно, новости»: «комнату где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты», а «сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей». Мої скромні пізнання з медицини свідчать, що це якийсь занадто атиповий випадок у стилі, яким ще НКВД в 1930-их промишляло.

Джерело: https://t.me/Chornovil_official/7475

Новости портала «Весь Харьков»

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