раша продовжує добивати своїх колишніх урядовців, банкірів, лідерів ВПК, які вирішили вчасно змитися з модору. От Чубайс у березні заявив, що має вискочити на відпочинок і рвонув із нємитой. Повертатися не став, передав пуйлу заяву на звільнення з поста спецпредставника президента та мріяв про спокійне й довге життя. На його нещастя в плани входили й мемуари, а він мав би про що розказати й читачам, і слідчим.

Зараз, (ах, яка несподіванка!) попав у реанімацію з доволі рідкісною хворобою - синдром Гійєна-Барре. Це захворювання, при якому імунна система людини вражає власну периферійну нервову систему. Переважно при хорошому лікуванні одужують. От лише, якщо це справді саме таке захворювання. Бо хвороба розвинулася дуже різко, а ще, як пише Собчак у своєму проєкті «Осторожно, новости»: «комнату где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты», а «сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей». Мої скромні пізнання з медицини свідчать, що це якийсь занадто атиповий випадок у стилі, яким ще НКВД в 1930-их промишляло.

Джерело: https://t.me/Chornovil_official/7475

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