Находящиеся под российской оккупацией граждане Украины периодически рассказывают, что происходит на юге Донецкой области. В районах ближе к Мариуполю идет уборка урожая и там все, как в Савецкам Саюзе. Передовикам вымпелы и рашистские флаги за успехи. Большего они пока не могут дать, но обещают премии, детям путевки в лагеря, где их научат военному делу, взрослым путевки «по Сибири». И это не шутка, например, сейчас группа взрослых и детей из «днр» «наслаждаются достопримечательностями Северной Кореи».

Еще всем обещают, что восстановят жилье и дороги, сделают все, «как раньше было» и будет «бахатая» жизнь в составе рАссии. К 2030 году зарплаты обещают по сто тысяч деревянных рублей. Правда, никто не знает, что можно будет купить за эти 100 тыс и будет ли вообще рубль?

А вот жителям прифронтовой зоны обещания попроще: скоро дадим свет, проведем воду, сделаем дороги, пустим автобус до райцентра, проведем интернет, будет телевидение и даже местная пекарня. Всего этого в прифронтовых населенных пунктах нет.

Мобильные и интернет ресурсы москва методично отключает на оккупированных территориях, чтобы жители не могли знать правды о том, что происходит в Украине и в мире, а жили в российской информационной оболочке. Осталось вокруг натянуть колючую проволоку, так как блокпосты с российскими военными давно уже окружили все села и районы. Проехать свободно невозможно.

Без российской бумажки там никуда не проедешь и ты там не владелец своего же имущества. Нужен российский паспорт. Отбор имущества даже в селах продолжается. Например, в селе Новоигнатовка Волновахского района, дома практически на целой улице прихватили российские военнослужащие, и говорят, что им там очень хорошо живется. Так же, как и в других украинских селах: Ивановке, Трудовом, Валерьяновке, Красной поляне, Вольном, Зачатьевке, Златоустовке, Равнополе, Новотатарке, где полно российских солдат, живущих в дамах выехавших жителей.

Некоторым россиянам так понравилось в Украине, что они уже нашли себе «жен» из местных и не хотят возвращаться в свои Мухосрански и Дальние Востоки. Один очень обещал показать «жене» Камчатку, но из-под Угледара его вместе с большой группой отвезли туда в черном пакете. Не принимает их украинская земля.

Жители также рассказывают, что за последнее время замечают увеличившийся поток российской военной техники и личного состава в сторону Угледара и Великой Новоселовки. российские солдаты хвастают, что «скоро отгонят ВСУ подальше, так как сейчас формируются новые ударные группы, которые будут наступать на Днепр».

Патриотически настроенному населению остается только передать координаты расположения российских войск, что очень помогает ВСУ остановить дальнейшее продвижение рашистов по нашей земле.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1844

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