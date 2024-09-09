рашисты начали репрессии из-за пожаров на оккупированной Луганщине

В течение недели на временно оккупированных территориях бушевали масштабные пожары, которые россияне не могли обуздать из-за дефицита пожарных в регионе. Пожар охватил окрестности города Антрацит и уничтожил десятки жилых домов. За неимением спасателей помощь населению вовремя не предоставлялась, сообщает Центр национального сопротивления.

В то же время репрессивная машина оккупантов начала расследовать «возможные диверсии», и под этим поводом начала снова проверки местного населения.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/42001

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