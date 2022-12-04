рашисты в оккупации мародерят и терроризируют население

Из магазинов пока еще оккупированной Новой Каховки россияне вывозят весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты.

В Новониколаевке Запорожской обл. оккупанты численностью до 100 человек 2 декабря организовали проверку документов местных жителей, изъятие личных ценных вещей и бытовой техники.

В населенных пунктах временно оккупированной Херсонской области российские оккупанты под угрозой лишения родительских прав заставляют местное население отдавать детей в учебные заведения по российской программе.

#Террор #мародерство #оккупация

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7229

Новости портала «Весь Харьков»