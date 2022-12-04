рашисты в оккупации мародерят и терроризируют население
Из магазинов пока еще оккупированной Новой Каховки россияне вывозят весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты.
В Новониколаевке Запорожской обл. оккупанты численностью до 100 человек 2 декабря организовали проверку документов местных жителей, изъятие личных ценных вещей и бытовой техники.
В населенных пунктах временно оккупированной Херсонской области российские оккупанты под угрозой лишения родительских прав заставляют местное население отдавать детей в учебные заведения по российской программе.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/7229