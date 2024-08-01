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рашисты удерживают украинских детей в военном лагере под Новосибирском
Дети из временно оккупированного Беловодска Луганской обл. находятся в военном лагере в Новосибирской области рф, где боевые офицеры обучают их огневой и строевой подготовке.
Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации.
В лагерь отправляют детей в возрасте от 11 до 17 лет, там их обучают тактической, огневой, строевой подготовке в рамках специального «федерального проекта».
Джерело: https://t.me/c/1226880919/39896
Темы: війна, діти, пропаганда, росія, україна