рашисты удерживают украинских детей в военном лагере под Новосибирском

Дети из временно оккупированного Беловодска Луганской обл. находятся в военном лагере в Новосибирской области рф, где боевые офицеры обучают их огневой и строевой подготовке.

Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации.

В лагерь отправляют детей в возрасте от 11 до 17 лет, там их обучают тактической, огневой, строевой подготовке в рамках специального «федерального проекта».

Джерело: https://t.me/c/1226880919/39896

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