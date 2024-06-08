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рф заробляє на війну, попри санкції: депутати ПАРЄ вимагають від ЄС відмовитись від російської металопродукції

рф заробляє на війну, попри санкції: депутати ПАРЄ вимагають від ЄС відмовитись від російської металопродукції

Існуючі санкції ЄС досі не завадили росії заробляти мільярди доларів. ЄС має діяти жорсткіше, і працювати не тільки над введенням нових санкцій, а й посилювати вже існуючі – особливо у відношенні металопродукції з рф. Про це заявили (https://www.facebook.com/share/p/VMiJXKz8Py744v6D/?) депутати ПАРЄ від трьох країн – України, Польщі та Естонії.

Як приклад депутати ПАРЄ наводять Новолипецьку металургійну компанію (НЛМК) і її кінцевого власника Володимира Лісіна. НЛМК володіє та управляє металургійними заводами в Данії, Італії та Бельгії. При цьому НЛМК є найбільшим виробником електротехнічної сталі в росії: компанія допомагає кремлю виготовляти ракетні комплекси «Тор» і «Оса», радіолокаційні станції для С-400 та міжконтинентальні балістичні ракети.

Через послаблення санкцій рф отримала право ще 4 роки імпортувати металопродукцію до ЄС. Це дасть їй мінімум 8 мільярдів євро, які вона витратить на зброю проти України.

Депутати закликали ЄС бути жорсткішим, послідовніше вводити санкції та повністю припинити можливість імпорту російської металопродукції в ЄС.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/92929

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