Риторика Лукашенка не змінюється

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь перекинула до кордону з Україною майже третину своєї армії через те, що там начебто знаходиться понад 120 тисяч українських військових.

Він вважає, що українські війська у значній кількості знаходяться на кордоні з Білоруссю, бо думають, що "путін знову буде наступати з території Білорусі".

"У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було", - сказав Лукашенко.

Самопроголошений очільник країни зазначив, що "смерті подібно, щоб ми свої війська з кордону з Україною прибрали". "Війна йде", - сказав Лукашенко

ДПСУ відповіла на чергову заяву Лукашенка: Нова порція нагнітання, на кордоні з РБ – без змін

"Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь – без змін. Як бачимо, риторика Лукашенка також не змінюється, постійно нагнітаючи ситуацію з регулярною періодичністю на догоду країні-терористці.

Ми не спостерігаємо зараз збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів біля нашого кордону», — ДПСУ

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