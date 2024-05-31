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Ризик ядерної катастрофи на окупованій росіянами ЗАЕС залишається

Ризик ядерної катастрофи на окупованій росіянами ЗАЕС залишається

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

28 травня у калінінграді відбулася зустріч Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з делегацією «росатома».

▶️ Спроби москви легалізувати привласнення української ЗАЕС марні. МАГАТЕ вважає станцію окупованим об’єктом України.

▶️ Через дії окупантів роботу станції зупинено. Сьогодні об'єкт не виробляє електроенергію.

▶️ За результатами зустрічі з представниками «росатома», директор МАГАТЕ заявив про неможливість перезапуску енергоблоків ЗАЕС.

▶️ Через знищення росією Каховського водосховища відбулося зневоднення ставка-охолоджувача ядерних реакторів.

▶️ Завершується дозволений виробником (Westinghouse Electric Company) термін перебування ядерного палива у 4-х реакторах ЗАЕС.

▶️ На станції відсутній компетентний ліцензований персонал, залучені окупантами особи некомпетентні для забезпечення належної експлуатації такого об’єкту.

▶️ Поки ЗАЕС перебуває під окупацією та фактично перетворена росією на військовий об'єкт, існує постійна загроза ядерній і радіаційній безпеці.

▶️ росія повинна виконати положення резолюцій МАГАТЕ від 28.09.2023 та 07.03.2024, негайно вивести війська з території станції та повернути ЗАЕС під повний контроль України.

▶️ Проблематика деокупації ЗАЕС буде однією з ключових тем Саміту миру у Швейцарії.

Джерело: https://t.me/spravdi/38982

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