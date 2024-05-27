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росія активізує диверсійну кампанію в Європі

росія активізує диверсійну кампанію в Європі

Глобально — для підриву військової допомоги Україні, – The New York Times

Збільшення «низькорівневих» диверсій відстежують розвідки США та союзників. Серед них — підпали або спроби підпалів на різних об’єктах. Зокрема, на складі в Англії, лакофарбовому заводі в Польщі, будинках у Латвії. Є випадки арештів агентів рф, які готували напад на військові бази в США.

Ці дії можуть виглядати випадковими, але вони є частиною зусиль росії із уповільнення поставок зброї Україні, вважають розвідки. Так, наразі потік озброєння не перерваний, втім мета рф – посіяти страх, створити видимість росту противників підтримки України, змусити Європу витрачати ресурс на убезпечння ланцюжка поставок.

Щодо пожежі на складі в Лондоні (на фото). У березні правоохоронці сказали, що ГРУ використовувала російську дипломатичну будівлю, аби завербувати місцевих жителів для здійснення підпалу. П'ятьом британцям оголосили підозри. Влада каже, що склад пов'язаний із «поставками в Україну».

«У першій фазі повномасштабної війни російська армія показала себе погано, а її розвідувальні органи були надто розсіяні, щоб проводити таємні операції на Заході. Але завдяки нещодавнім досягненням на полі бою та розвитку військової промисловості рф виділила більше ресурсів на таємні операції», — NYT.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/45198

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Темы: єс, війна, росія

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