росія атакує південь, щоб змусити населення звертатись до влади шодо перемовин

Про це заявила в інтерв'ю «Украина сейчас» прессекретар Об'єднаного штабу сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

При цьому в ОК Південь не фіксують суттєвих змін щодо тактики росіян. Там кажуть, що створення нових ракет та бомб зараз в росії - це робота на «внутрійшній ринок».

«Це пов'язано з тим, щоб підсилити вплив на Україну, не маючи перемог на лінії фронту. Більшисть бомбардувань керованими бомбами відбуваються саме на підтримку штурмових дій», - каже Гуменюк.

Про нові ракетні атаки на міста України, накопичення ракет та зміну у тактиці нанесення ударів дивіться на нашому YouTube-каналі:

Джерело: https://t.me/c/1197363285/127671

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