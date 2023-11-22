росія накопичила суттєві запаси крилатих ракет, які, найімовірніше, використають для повторної спроби знищити критичну інфраструктуру України — британська розвідка

Зазначається, що росія 18-19 листопада запустила близько 50 ударних БпЛА Shahed, переважно в бік Києва. Дрони запускали хвилями.

За даними розвідки, однією з цілей росії, ймовірно, було погіршити протиповітряну оборону України, сформувати бойовий простір перед узгодженою зимовою кампанією ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Джерело: https://t.me/znua_live/122028

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