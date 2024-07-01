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росія незаконно утримує понад 14 тисяч громадян України, повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець

росія незаконно утримує понад 14 тисяч громадян України, повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець

"Повертаючи три категорії громадян України - це діти, військовополонені, цивільні - саме щодо цивільних це найскладніша робота", - зазначив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". Лубінець пояснив, що це зумовлено тим, що у випадку цивільних не йдеться про обмін, як у випадку військовополонених, а саме про повернення.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24577

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