росія незаконно утримує понад 14 тисяч громадян України, повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець

"Повертаючи три категорії громадян України - це діти, військовополонені, цивільні - саме щодо цивільних це найскладніша робота", - зазначив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". Лубінець пояснив, що це зумовлено тим, що у випадку цивільних не йдеться про обмін, як у випадку військовополонених, а саме про повернення.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24577

Новости портала «Весь Харьков»