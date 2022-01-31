Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:45
Просмотров: 126

Росія під тиском ірландських рибалок змінила план військових навчань біля берегів країни

Росія під тиском ірландських рибалок змінила план військових навчань біля берегів країни

Росія змінить заплановане місце навчань свого флоту біля берегів Ірландії через тиск ірландських рибалок, які не погоджувались з проведенням маневрів у зоні, де вони традиційно провадять вилов, і погрожували мирно перешкоджати навчанням.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ірландський мовник RTE, цитуючи заяву посольства Росії.

"У відповідь на прохання уряду Ірландії, а також Асоціації рибного промислу Півдня і Заходу Ірландії, міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу прийняв рішення, як жест доброї волі, перемістити навчання російського флоту, що заплановані на 3-8 лютого, за межі виключної економічної зони Ірландії, щоб не перешкоджати риболовній діяльності ірландських суден у традиційній зоні", - цитують заяву посла Юрія Філатова.

Раніше міністр закордонних справ Сімон Ковені розповідав, що з посольством РФ протягом тижня було "багато контактів" і Ірландія зверталась також до Міноборони РФ з проханнями перенести навчання за межі виключної економічної зони країни.

"Намір проводити навчання саме там створив непотрібну напругу. Рибалки доволі справедливо наголосили, що це зона, де провадиться дуже активний вилов риби, тож ми чітко наголосили, що Ірландія була б дуже вдячна, якби ці навчання перенесли з ВЕЗ та за можливості відклали", - зазначав глава МЗС.

Досі Росія планувала проводити навчання свого флоту у міжнародних водях, які входять до виключної економічної зони Ірландії, приблизно за 240 км від її південно-західного узбережжя.

На додачу до протесту рибалок, які заявили, що все одно вийдуть на вилов і вважатимуть це мирним протестом проти маневрів росіян, у публічній дискусії лунали заклики пильно стежити за навчаннями, а двоє сенаторів заявили, що хочуть організуавти моніторингову місію на борту судна ірландського флоту. Зауважували також, що навчання російського флоту зі стрільбами плануються зовсім поруч від надпотужного підводного кабеля, що сполучає Європу і Північну Америку.

В уряді Ірландії закликали Росію відмовитись від запланованих військово-морських навчань біля узбережжя країни. Віцепрем'єр Ірландії Лео Варадкар зауважив, що час і вибір Росією місця навчань виглядають як демонстрація сили для Великої Британії та Франції.

Источник: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

7 міфів про російсько-український конфлікт
Сегодня 09:47    147
Путінським олігархам ніде буде сховатися – Британія про атаку РФ санкціями
Сегодня 09:14    131
СБУ викрила ще одного агента спецслужб РФ у Києві
Сегодня 08:29    145
Жителей ОРДЛО с российскими паспортами будут призывать в армию РФ: заявление
Сегодня 07:25    182
У МЗС засудили доручення Путіна спростити отримання російських виплат для жителів ОРДЛО
Сегодня 06:42    147
Санкції США покликані зруйнувати економіку Росії вщент – NYT
Сегодня 06:16    179
Оккупанты на Донбассе разместили боевую технику в нарушение линии отвода
Сегодня 06:07    160
ЄСПЛ швидше за все встановить 30 квітня датою початку російської окупації на Донбасі
30.01.2022 10:38    325
«Идеальный шторм» на рынке госдолга разорил российские банки на полтриллиона рублей
30.01.2022 08:19    310
В Госдуме заявили, что отключение от SWIFT принесет России пользу
30.01.2022 07:48    252
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 