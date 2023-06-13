росія перекинула на запорізький напрям 90% власних резервів, а Україна розгорнула лише 25% — Welt

Видання зауважує, що хоча український контрнаступ, очевидно, розпочався, ЗСУ бережуть сили для основного удару.

Згоден із німецькими журналістами й голова комітету з оборони парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд.

"Основний фронт українського потенціалу все ще перебуває в резерві, готовий до основної атаки. росіяни не знають, де це буде, але ми бачимо хаос між групою "Вагнера" і російськими військами", — сказав він у коментарі Sky News.

Наразі українські військові проводять "зондувальні та формувальні операції". На думку Еллвуда, в найближчі кілька днів варто очікувати "великої атаки" України на Донбасі (https://zn.ua/ukr/war/osnovnij-potentsial-ukrajini-vse-shche-v-rezertsi-najblizhchimi-dnjami-vidbudetsja-velikij-nastup-sil-oboroni-na-donbasi-tobias-ellvud-.html).

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Джерело: https://t.me/znua_live/97639

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