Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:11
Просмотров: 109

росія перекинула на запорізький напрям 90% власних резервів, а Україна розгорнула лише 25% — Welt

росія перекинула на запорізький напрям 90% власних резервів, а Україна розгорнула лише 25% — Welt

Видання зауважує, що хоча український контрнаступ, очевидно, розпочався, ЗСУ бережуть сили для основного удару.

Згоден із німецькими журналістами й голова комітету з оборони парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд.

"Основний фронт українського потенціалу все ще перебуває в резерві, готовий до основної атаки. росіяни не знають, де це буде, але ми бачимо хаос між групою "Вагнера" і російськими військами", — сказав він у коментарі Sky News.

Наразі українські військові проводять "зондувальні та формувальні операції". На думку Еллвуда, в найближчі кілька днів варто очікувати "великої атаки" України на Донбасі (https://zn.ua/ukr/war/osnovnij-potentsial-ukrajini-vse-shche-v-rezertsi-najblizhchimi-dnjami-vidbudetsja-velikij-nastup-sil-oboroni-na-donbasi-tobias-ellvud-.html).

#контрнаступ_україна

Джерело: https://t.me/znua_live/97639

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина. 13 червня
Сегодня 08:54    11
Мінус генерал-майор в стані рашистів на Запорізькому напрямку
Сегодня 08:50    20
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 червня 2023 року
Сегодня 08:49    33
росіяни поширюють новину про 22-річного українця, який одружився на своїй 79-річній бабусі, щоб «відкосити» від мобілізації. Це – маніпуляція
Сегодня 08:40    54
Фанерне військо: путінська «друга армія світу» була потужною лише в уяві чекіста.
Сегодня 08:29    73
СБУ повідомила про підозру командиру росгвардії, який стріляв по українських полонених за відмову спілкуватися з ним російською
Сегодня 08:18    79
Головне за день від ВВС
Сегодня 08:15    78
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:07    80
Підрив Каховського водосховища: поки Херсонщина тоне, Запоріжжя міліє
Сегодня 08:07    86
ISW, 12 июня
Сегодня 08:05    83
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 