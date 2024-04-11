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росія терористичними діями на ЗАЕС штовхає світ до катастрофи

росія терористичними діями на ЗАЕС штовхає світ до катастрофи

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Протягом 7-9 квітня фіксувалися чергові російські провокації із застосуванням БпЛА на території ЗАЕС.

▶️ Україна не причетна до жодних збройних провокацій на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Маємо справу з російськими атаками, зокрема імітаційними, спрямованими на дискредитацію Сил оборони.

▶️ російська окупаційна армія, під контролем якої знаходиться ЗАЕС, свідомо та поетапно погіршує безпекову ситуацію на найбільшому в Європі атомному об’єкті.

▶️ Регулярна втрата зовнішнього живлення та низька кваліфікація персоналу «росатому», який станом на зараз намагається незаконно «керувати» об'єктом, рано чи пізно може стати причиною катастрофи на ЗАЕС.

▶️ Захоплення, мілітаризація і триваюча окупація росією ЗАЕС створює безпрецедентні загрози для ядерної безпеки не лише України, але й всієї Європи та світу.

▶️ Наявні механізми ядерного стримування рф демонструють свою неефективність. Світ має зайняти рішучу позицію для унеможливлення реалізації агресором злочинних сценаріїв, а також посилити санкційний тиск на рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/37867

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