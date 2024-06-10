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росія відправляє воювати на Харківщину африканських студентів – Bloomberg

росія відправляє воювати на Харківщину африканських студентів – Bloomberg

Як розповідають європейські посадовці, російські чиновники все частіше погрожують не продовжувати візи африканським студентам і молодим робітникам, якщо вони не погодяться приєднатися до армії.

За словами одного з європейських посадовців, москва також вербує засуджених зі своїх в'язниць, а деяких африканців, які перебувають у росії за робочими візами, затримують і змушують обирати між депортацією та участю в бойових діях. Водночас деякі з цих людей змогли підкупити російських чиновників, щоб залишитися в країні і уникнути військової служби.

Український високопосадовець заявив, що серед полонених, яких Україна захопила на полі бою, зросла кількість іноземних бійців. Особливо часто серед них зустрічаються африканці і непальці.

За даними української розвідки, росія проводить глобальну кампанію з вербування іноземних найманців у щонайменше 21 країні, в тому числі в кількох країнах Африки. Кампанії з вербування до армії пропонують вигідні бонуси при підписанні контракту та зарплати для тих, хто піде служити за контрактом.

Bloomberg зазначає, що здатність росії мобілізувати значно більшу кількість військ може стати важливим фактором у війні проти України

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/46240

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