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росія визнала, що утримує в полоні українську журналістку

росія визнала, що утримує в полоні українську журналістку

Міністерство оборони росії підтвердило, що українську журналістку Вікторію Рощину було затримано й нині вона перебуває на території РФ (https://p.dw.com/p/4gLrN). Як повідомила в понеділок, 27 травня, Національна спілка журналістів України, батько журналістки Володимир Рощин отримав відповідний лист, підготовлений російською військовою поліцією.

"За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території російської Федерації", - йдеться у ньому. Лист, датований 17 квітня, батько медійниці отримав приблизно 22 квітня.

Згодом батько Рощиної звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який підтвердив, що Вікторія перебуває в полоні, але доступу до неї наразі немає.

Раніше родичі Рощиної подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя, де повідомили, що справи проти неї не заведено. Без відповіді залишилися листи до російських генеральної прокуратури, слідчого комітету, омбудсмена, наголосили в НСЖУ.

Українська журналістка-фрілансерка Вікторія Рощина, яка у 2022 році отримала премію "Мужність у журналістиці" за репортажі про повномасштабне вторгнення росії в Україну, зникла безвісти на окупованій території у серпні 2023 року. Як повідомляв батько медійниці, вона вирушила з України до Польщі 27 липня і через три дні мала дістатися через росію до окупованих територій на сході України. Востаннє рідні розмовляли з Рощиною 3 серпня 2023 року - тоді журналістка сказала, що витримала кілька днів перевірок на кордоні, але не уточнила, де саме перебуває.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/23605

Новости портала «Весь Харьков»

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