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росіяни, ймовірно, відремонтували міст поблизу Генічеська

росіяни, ймовірно, відремонтували міст поблизу Генічеська

росіяни, ймовірно, відремонтували міст поблизу Генічеська, по якому було завдано ракетного удару на початку серпня.

Повноцінний автомобільний рух Арабатською стрілкою вдалося відновити, пише Центр журналістських розслідувань. (https://investigator.org.ua/ua/news-2/258597/)

За кілька днів після "прильотів" по цьому й Чонгарському мостах окупанти встановили понтони. Останній відновили швидше.

А демонтаж понтонної переправи через Арабатську протоку відбувся в період з 8 по 13 вересня, свідчать оновлені супутникові дані.

Журналісти пишуть, що після цього армія рф помітно збільшила військовий трафік на цих дорогах.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/37483

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