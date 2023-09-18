росіяни, ймовірно, відремонтували міст поблизу Генічеська, по якому було завдано ракетного удару на початку серпня.

Повноцінний автомобільний рух Арабатською стрілкою вдалося відновити, пише Центр журналістських розслідувань. (https://investigator.org.ua/ua/news-2/258597/)

За кілька днів після "прильотів" по цьому й Чонгарському мостах окупанти встановили понтони. Останній відновили швидше.

А демонтаж понтонної переправи через Арабатську протоку відбувся в період з 8 по 13 вересня, свідчать оновлені супутникові дані.

Журналісти пишуть, що після цього армія рф помітно збільшила військовий трафік на цих дорогах.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/37483

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