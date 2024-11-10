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росіяни підміняють геноцид українців «національно-визвольною» маячнею

росіяни підміняють геноцид українців «національно-визвольною» маячнею

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Рівно рік тому на Всесвітньому російському народному соборі, який організували «ідеолог русского мира» дугін та власник телеканалу «царьград» малофєєв, путін вперше назвав війну з Україною «національно-визвольною».

Згадана заява не була випадковою. Наратив про те, що «росіяни та українці – це один народ», давно потребував ідеологічного оновлення. Тут у кремлі й згадали про термін «національно-визвольна боротьба», який був широко вживаний в срср і мав позитивну конотацію.

Заковика в тому, що цей наратив годиться лише для російської аудиторії, а спроби його просування за межами рф приречені на провал.

Приміром, українці чітко усвідомлюють, що саме опір «русскому миру» є національно-визвольною боротьбою, а зовсім не навпаки.

Джерело: https://t.me/spravdi/42773

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