росіяни поширюють новину про 22-річного українця, який одружився на своїй 79-річній бабусі, щоб «відкосити» від мобілізації. Це – маніпуляція

Брехня: 22-річний українець одружився на двоюрідній бабці, яка є інвалідом першої групи. Він одразу став її опікуном і таким чином зміг «відкосити» від армії.

Правда: ця подія – правдива. Але вона відбулася ще пʼять років тому. Тоді чоловік дійсно провернув таку схему, аби отримати звільнення від строкової служби. Але це не має жодного стосунку до нинішньої мобілізації.

Подібними маніпуляціями росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні та понизити моральний дух українців.

Джерело: https://t.me/spravdi/30237

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