росіяни повторюють тактику Авдіївки для взяття Часового Яру – розвідка Британії

Цитуючи головнокомандувача Олександра Сирського, у відомстві зазначили, що рф хотіла б захопити Часів Яр до 9 травня, коли у Москві проходять святкування дня перемоги у Другій світовій війні. Сирський заявляв, що Часів Яр є попереднім кроком на шляху до більшого міста Краматорськ.

Британські аналітики також згадали заяву командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" від 18 квітня про те, що російські сили скидають 30-40 коригованих авіабомб на день.

У британській розвідці звернули увагу на те, що Часів Яр є добре захищеним і розташованим на височині

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/43982

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