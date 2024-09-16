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росіяни продовжують використовувати територію ЗАЕС для розміщення своїх військ і зберігання боєприпасів, — ЦНС

росіяни продовжують використовувати територію ЗАЕС для розміщення своїх військ і зберігання боєприпасів, — ЦНС

На станції перебувають до 1300 росгвардійців, включаючи підрозділи ОМОН "Ахмат-1" та СОБР "Агат". Частина військових маскується під форму воєнізованої охорони ЗАЕС. Технічні та підвальні приміщення станції окупанти використовують для зберігання боєприпасів. Навколо міста встановлено понад 20 мінних полів загальною довжиною близько 6,5 км.

Втім, команда гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі знову не помітила великого скупчення російських військ та озброєння на ЗАЕС.

Джерело: https://t.me/raddjd/26403

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