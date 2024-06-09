росіяни стягнули баржі, щоб спробувати захистити Кримський міст - британська розвідка

російські окупанти намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж. Про це свідчать супутникові знімки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter (X).

Як зазначає британська розвідка, аналіз супутникових знімків виявив вісім барж на південній стороні Кримського мосту. Монтаж розпочався 10 травня 2024 року і був завершений 22 травня 2024 року.

"Ці баржі були розміщені російськими військами, намагаючись захистити міст і судноплавний канал, зменшуючи кути підходу для українських безпілотних надводних апаратів", - йдеться у зведенні.

Як зазначається, встановлені раніше конструкції були пошкоджені штормами, що зменшило їх ефективність.

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Джерело: podrobnosti.ua

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