росіяни стягнули баржі, щоб спробувати захистити Кримський міст - британська розвідка
російські окупанти намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж. Про це свідчать супутникові знімки.
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter (X).
Як зазначає британська розвідка, аналіз супутникових знімків виявив вісім барж на південній стороні Кримського мосту. Монтаж розпочався 10 травня 2024 року і був завершений 22 травня 2024 року.
"Ці баржі були розміщені російськими військами, намагаючись захистити міст і судноплавний канал, зменшуючи кути підходу для українських безпілотних надводних апаратів", - йдеться у зведенні.
Як зазначається, встановлені раніше конструкції були пошкоджені штормами, що зменшило їх ефективність.
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Джерело: podrobnosti.ua