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росіяни стверджують, що репарації Україні повинні платити США. Пояснюємо, що не так

росіяни стверджують, що репарації Україні повинні платити США. Пояснюємо, що не так

росіяни стверджують, що репарації Україні повинні платити США. Пояснюємо, що не так із цим наративом

Брехня: у затягуванні війни винні США, які багато років провокували напругу між Україною та рф, тому саме вони мають виплатити репарації та відшкодувати Україні відновлення після руйнувань, завданих американською зброєю. Такий наратив поширюють російські ЗМІ.

Правда: росія, а не США, щодня руйнує українську інфраструктуру та вбиває мирних українців, тож саме росія повинна за це відповідати та платити репарації.

Про те, що росія повинна заплатити за всю шкоду, завдану українцям, говорять не лише партнери України. Доцільність виплати репарацій визнала й Генасамблея ООН. Розплачуватиметься за розв’язану війну росія, зокрема, за рахунок своїх конфіскованих коштів та активів.

Фейки про «виплату репарацій США» – частина глобального наративу про війну росії з «колективним Заходом». Хоча насправді лише росія відповідальна за те, що почала нічим не спровоковане вторгнення.

Джерело: https://t.me/spravdi/30905

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