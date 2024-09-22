Захід під назвою «Вугілля російської землі» створили за ініціативою кремлівського диктатора путіна, повідомили у Центрі національного спротиву.

На виставці демонструють картини, написані вугіллям, та присвячені росіянам, які служать в окупаційних військах.

На виставку звозять студентів фейкових ВНЗ та старшокласників у примусовому порядку. Також масовку забезпечують «волонтери» кремлівських міжнародних рухів.

Джерело: https://t.me/spravdi/41663

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