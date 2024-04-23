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росіяни вперто не визнають очевидні причини втрат своєї техніки

росіяни вперто не визнають очевидні причини втрат своєї техніки

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

19 квітня мо рф заявило, що дальній бомбардувальник Ту-22М3 впав у Ставропольському краї через «технічну несправність після виконання бойового завдання. Боєкомплекту в нього вже не було».

Зрозуміло, з якого бойового завдання він повертався і де подівся той самий боєкомплект. Але Ту-22М3 росія втрачала й до цього. Проте збито такий літак було вперше.

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков пояснює: «Чим більше у рф кричать про те, що це була «технічна несправність», тим більше шансів на те, що вони продовжать цю практику, не аналізуючи причини. І це означатиме, що ці літаки можуть бути уражені й надалі».

Джерело: https://t.me/spravdi/38107

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