росіяни вперто не визнають очевидні причини втрат своєї техніки

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

19 квітня мо рф заявило, що дальній бомбардувальник Ту-22М3 впав у Ставропольському краї через «технічну несправність після виконання бойового завдання. Боєкомплекту в нього вже не було».

Зрозуміло, з якого бойового завдання він повертався і де подівся той самий боєкомплект. Але Ту-22М3 росія втрачала й до цього. Проте збито такий літак було вперше.

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков пояснює: «Чим більше у рф кричать про те, що це була «технічна несправність», тим більше шансів на те, що вони продовжать цю практику, не аналізуючи причини. І це означатиме, що ці літаки можуть бути уражені й надалі».

Джерело: https://t.me/spravdi/38107

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