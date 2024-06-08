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«росіяни взяли в полон «французького найманця», який воював на боці ЗСУ». Це – фейк

«росіяни взяли в полон «французького найманця», який воював на боці ЗСУ». Це – фейк

Брехня: в районі Липців Харківської області солдати армії рф взяли у полон «французького найманця» із лав ЗСУ. Бойовик відповідає французькою, виходить з окопу і лягає на землю. Таке відео у соцмережі X поширило посольство росії у Південно-Африканській Республіці.

Правда: посольство Франції у ПАР назвало відео фейком і порадило російським акторам вчити французьку:

- Колеги, ви вже деякий час поширюєте фейкові новини, і ми вже звикли до цієї досить недипломатичної практики. Однак цей особливо смішний.

Ми пропонуємо вашим акторам попрацювати над своїм акцентом на уроках французької мови Alliance française.

Джерело: https://t.me/spravdi/39200

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