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Росіяни ударили по Інституту звʼязку у Полтаві, – Зеленський

Росіяни ударили по Інституту звʼязку у Полтаві, – Зеленський

Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким.

Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя.

41 загиблий та більше 180 поранених.

Вічна памʼять загиблим.

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У Полтаві, у зв'язку з великою кількістю поранених, закликають усіх небайдужих приєднатися до донорства крові.

https://t.me/V_Zelenskiy_official/11532

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