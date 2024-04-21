росіяни завдали збитків довкіллю України у розмірі 2,4 трлн грн, — міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За словами міністра, це понад 4200 випадків злочинів проти довкілля. Окремо Стрілець наголосив на тій шкоді, якої завдають удари окупантів по енергетичній інфраструктурі України.

"Що стосується ударів по енергетиці, то це не тільки вплив на інфраструктуру та життя людей. Це горіння, це викиди, це відходи руйнації, це велика кількість того, що впливає на стан нашого довкілля", — заявив Стрілець.

Джерело: https://t.me/znua_live/144661

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