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росіяни знищують українські храми та катують священників на окупованих територіях — Інститут релігійної свободи

росіяни знищують українські храми та катують священників на окупованих територіях — Інститут релігійної свободи

З початку повномасштабного вторгення рф знищила або пошкодила близько 630 релігійних споруд. Найбільше — на Донеччині, Луганщині та Херсонщині.

Зафіксовано, що деякі храми і молитовні будинки були розграбовані російськими військовими, закриті або перепрофільовані в адміністративні будівлі окупаційною владою.

На тимчасово окупованих територіях України українських релігійних діячів продовжують увʼязнювати, катувати та вбивати. Репресій зазнають ті, хто не погодився на колабораційну діяльність та відмовилися підпорядкуватися російським релігійним центрам.

Джерело: https://t.me/znua_live/141079

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