росіяни знову атакували Україну ракетами. Що відомо станом на 07:30?

• Вибухи пролунали у Києві та Харкові.

• Столична влада повідомляла про роботу ППО. Крім цього, внаслідок ракетного удару у Святошинському районі міста зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів.

• Мер Харкова Терехов заявив про «кілька вибухів у місті».

• А начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов пізніше повідомив про чотири влучання у передмісті Харкова та пошкодження житлових будинків у приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.

Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби.

• Також ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії. Попередньо – двома ракетами С-300, додав Болвінов.

Джерело: https://t.me/spravdi/36107

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