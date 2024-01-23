росіяни знову атакували Україну ракетами. Що відомо станом на 07:30?
• Вибухи пролунали у Києві та Харкові.
• Столична влада повідомляла про роботу ППО. Крім цього, внаслідок ракетного удару у Святошинському районі міста зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів.
• Мер Харкова Терехов заявив про «кілька вибухів у місті».
• А начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов пізніше повідомив про чотири влучання у передмісті Харкова та пошкодження житлових будинків у приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.
Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби.
• Також ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії. Попередньо – двома ракетами С-300, додав Болвінов.
Джерело: https://t.me/spravdi/36107