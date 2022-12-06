Російські хакери збільшили кількість атак на сайти держустанов Італії

В Італії заявили про збільшення хакерських атак Росії.

Група реагування на інциденти Національного агентства з кібербезпеки Італії заявила про збільшення кількості DDoS-атак на італійські держустанови з боку російських хакерських груп.

Про це повідомляє ANSA.

У відомстві заявили, що ці атаки носили "демонстративний" характер і не призвели до порушень цілісності та конфіденційності систем.

Проте також зазначено, що атаки, ймовірно, посиляться в найближчі місяці, і державним установам рекомендовано приділити велику увагу безпеці своїх ІТ-систем і оцінити, чи потрібно їм підвищувати рівень захисту від DDoS-атак.

Джерело: tsn.ua

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