Російські хакери збільшили кількість атак на сайти держустанов Італії
В Італії заявили про збільшення хакерських атак Росії.
Група реагування на інциденти Національного агентства з кібербезпеки Італії заявила про збільшення кількості DDoS-атак на італійські держустанови з боку російських хакерських груп.
Про це повідомляє ANSA.
У відомстві заявили, що ці атаки носили "демонстративний" характер і не призвели до порушень цілісності та конфіденційності систем.
Проте також зазначено, що атаки, ймовірно, посиляться в найближчі місяці, і державним установам рекомендовано приділити велику увагу безпеці своїх ІТ-систем і оцінити, чи потрібно їм підвищувати рівень захисту від DDoS-атак.
Джерело: tsn.ua