російські окупанти в липні "притримали" ракети для ударів по Україні – йде накопичення. Аналіз за місяць

У липні 2024 року російські окупанти зберегли незмінною тактику завдання комбінованих і точкових ударів по українських об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури, аеродромах та логістиці. Але цього місяця противник використав найменшу кількість ракетної компоненти.

Докладніше про це, а також про те, які регіони найчастіше були під ударом і в якій категорії йде нарощування, – у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".

▶ ️Ракетні удари

Протягом липня 2024 року російські окупанти продовжили практику регулярних системних комбінованих та поодиноких ракетних ударів по Україні, віддаючи перевагу саме останнім.

Всього один раз за місяць РОВ здійснили масований комбінований удар – 8 липня, основною ціллю якого був Київ.

Решту часу окупанти завдавали переважно поодиноких ударів із застосуванням ракет Х-59/69, а також 9М723/728 ОТРК "Іскандер-М". Ця пара засобів ураження вже давно лідирує у показнику застосування під час таких ударів.

Усього протягом місяця було використано таку кількість ракет:

Х-59/69 – 28 (22 збиті);

9М723 ОТРК "Іскандер-М" – 24/1;

9М727 ОТРК "Іскандер-К" – 3/1;

Х-101/555/55 – 22/19;

КРМБ "Калібр" – 14/11;

Х-47М2 "Кинжал" – 1/1;

3М22 "Циркон" – 1/0;

Х-22 – 2/0;

невідомого типу – 14/1.

Також фіксувалися пуски Х-35, Х-38МЛ та Х-31П. Сумарно у липні РОВ застосували 112 ракет різного типу, що є найменшим показником з початку 2024 року. При цьому перехоплено було 65 ракет, а щонайменше дві впали через невстановлені причини, не досягнувши цілі та не здетонувавши.

Найчастіше зазнавали ударів Миколаївська, Харківська, Одеська та Дніпропетровська області.

Варто зазначити, що більшість незбитих ракет завдавали ударів по районах, де не було систем, здатних їх ефективно перехопити, – ЗРК Patriot і SAMP/T.

Обмежене застосування російськими окупаційними військами у липні ракетної компоненти може бути пов'язане як зі зниженням їхніх виробничих показників, так і з плановим накопиченням для більш масованого комбінованого удару в серпні. Особливо якщо врахувати, що цього місяця Україна святкуватиме День Незалежності.

▶ ️Shahed-131/136

У липні 2024 року окупанти застосували 426 дронів-камікадзе Shahed, з яких було збито 382 (або 90%).

Кількість запущених "шахедів" не рекордна, а цілком вписується в середній показник 350 +/- 10% – але з невеликим приростом в останній тиждень липня. Піковий показник був 31 липня, коли було задіяно 89 дронів-камікадзе, і, схоже, їх накопичували для цього масованого удару.

Цілі ударів Shahed-131/136 аналогічні цілям ракетних ударів.

▶ ️Застосування РОВ fpv-дронів

російські окупаційні війська продовжують нарощувати застосування fpv-дронів, досягнувши в липні рекордного показника – понад 11 тисяч. Попередній рекорд був у червні – понад 7 тис.

У середині липня я зазначав, що, як видно з тенденції застосування цих дронів у зоні бойових дій в Україні з початку місяця, в результаті може бути побито рекорд першого місяця літа, а всього в липні загальна кількість застосовуваних ворогом fpv-дронів може досягти і навіть перевищити показник у 10 тисяч. Загалом так і вийшло.

Середній показник застосування ворогом fpv-дронів за добу становить 350 з тенденцією до зростання, але... Як стало відомо, з 1 вересня Китай має намір заборонити експорт усіх цивільних БПЛА, які можуть використовуватися у військових цілях або терористичній діяльності. Якщо це справді відбудеться, то може призупинитися нарощування застосування окупантами fpv-дронів, більшість з яких є китайського виробництва. Більше того, може знизитися і саме застосування.

▶ ️ББ "Ланцет"

Баражуючий боєприпас "Ланцет" протягом липня не продемонстрував рекордів. Окупанти зберегли середній показник застосувань на добу – 10 одиниць.

Хоча було кілька днів, коли активність "ланцетів" була максимально високою: наприклад, 23 липня було застосовано 27. Але такі пікові показники занижувались у середньому мінімальними запусками по 3-7 одиниць.

Нагадаю, що середньомісячний показник застосування окупаційними військами ББ "Ланцет" незмінно зберігається на рівні 250 +/-10%.

▶ ️Висновки

У липні російські окупаційні війська зберегли тенденцію ударів по українській енергетиці, аеродромах та логістиці, але кількісна інтенсивність була навіть нижчою, ніж у червні та травні.

Не змінилася тактика застосування Х-59/69, а разом із ними і 9М723/9М728 ОТК "Іскандер-М/К".

Не відзначається надмірного зростання застосування Shahed-131/136, все в межах допустимих коливань. Аналогічно і з ББ "Ланцет".

Найнебезпечнішою з нарощування застосування залишається категорія fpv-дронів. Але в даному випадку на цей процес цілком може вплинути Китай. Чи це дійсно так – думаю, ми зможемо з упевненістю сказати вже восени. Хоча не відкидається, що, усвідомлюючи ризики втратити безперешкодний та необмежений доступ на китайський ринок fpv-дронів, росія може провести закупівлю із запасом великої партії цих БпЛА.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Олександр Коваленко

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