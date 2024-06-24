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«російські питання» на фоні пожеж

«російські питання» на фоні пожеж

Один з найголовніших підсумків тижня – нарощення ударів наших дронів по території рф. Зокрема останній тиждень став рекордним по атакам дронів СБУ на нафтогазові об’єкти в рф. До чотирьох палаючих нафтобаз на початку тижня, пізніше приєднались три підбиті НПЗ - Афіпський, Ільський, Краснодарський. Отже ми нарощуємотемпи у знищенні нафтогазової інфраструктури ворога.

Слід відзначити, що на уражених НПЗ виготовляють мазут для кораблів чорноморського флоту. Прильоти по ним значно ускладнять логістику постачання мазуту - вона буде дорожчою та довшою. Причому, що характерно, росіяни очікували нових ударів по нафтобазам і НПЗ. Не могли не очікувати. Але інтенсивність нашихударів вже не дає можливості ворогу ефективно захистити свої об’єкти. Хтось з колег влучно зазначив, що СБУ і інші сили оборони ввели проти росії свої «дронові санкції». І вже західна преса пише, що удари дронів впливають на економіку ворога сильніше санкцій Заходу.

Відзначу, що крім роботи по підриву економіки країни-бензоколонки, є і прильоти наших дронів і по суто військових об’єктам на території рф. На цьому тижні «бавовна» від СБУ завітала на полігон 167-го навчального центру у Єйську, де розташований склад іранських дронів та проживають в казармах їхні оператори. На полігоні зафіксовано серію вибухів з подальшою детонацією. Яким буде результат цього удари? «Шахеди» до нас прилітати не перестануть, але удари по Єйську на певний час знизять можливості росіян по їх запуску.

В російських соцмережах на відео с пожежами і вибухами, крім великої кількості мату, є ще і питання по типу «а нас за что?». Думаю, що тут кожен українець зможе відповісти без проблем. Однак саме перенесення війни на територію рф – вкрай позитивний для нас фактор. А нарощення інтенсивності ударів – не тільки економічно б’є по рф, а і змушує її жителів задавати не зручні запитання. Поки, в основному, на відео на фоні пожеж. Але треба ж чогось починати, чи не так?

 

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/28178

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