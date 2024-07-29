російські ракети та інша зброя і техніка досі містять американські деталі

Зокрема, такі ж ракети, як ті, якими окупанти вдарили по "Охматдит", по селу Гроза на Харківщині, де люди зібрались на поминальну службу, по Чернігову під час проведення там з'їзду розробників дронів.

Крім ракет, деталі американского виробництва знайдені в танках, системах радіоелектронної боротьби, постановки перешкод тощо.

Повністю зупинити потік західних деталей до росії досі не вдалось.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/3888

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