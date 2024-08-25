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російські загарбники взялися мілітаризувати та промивати мізки вихованцям дитсадків
Шабаш з метою «романтизації» війни окупанти провели на тимчасово загарбаному півдні України.
За даними Центру національного спротиву, маленьких українців російські терористи переодягали в солдатів червоної армії, зокрема поранених, й влаштовували вистави боїв:
- Таким чином ворог використовує пропаганду із зовсім маленького віку й готує майбутніх яничарів для своїх подальших загарбницьких війн.
У ЦНС додають, що під час цих «вистав» дітям наголошували, що їхня Батьківщина – це «нацисти», які напали на їхній рідний край.
Джерело: https://t.me/spravdi/41025
Темы: діти, окупація, пропаганда, росія, україна