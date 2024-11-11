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російська армія у жовтні в середньому щодня втрачала по 1500 військових убитими та пораненими

російська армія у жовтні в середньому щодня втрачала по 1500 військових убитими та пораненими

Про це заявив начальник штабу оборони Великобританії Ентоні Радакін в інтерв'ю BBC.

За його словами, російський народ платить "надзвичайну ціну" за вторгнення в Україну.

Жовтень був найгіршим місяцем для рф за втратами з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, зазначив Радакін.

"росія ось-ось втратить 700 тисяч осіб убитими або пораненими - це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції путіна", - сказав він.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28560

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