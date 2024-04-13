російська дезінформація в Європі: як депутати Європарламенту співпрацювали з пропагандистським YouTube-каналом

Журналісти видання Politico проаналізували (https://www.politico.eu/article/i-hope-ukraine-will-lose-meps-russian-propaganda-channel/) YouTube-канал «Голос Європи», який у Чехії та Бельгії назвали прикриттям для російської дезінформації та пропаганди.

Вони зʼясували, що з каналом співпрацювали 16 депутатів Європарламенту, всі – від радикально правих до крайніх правих. Зокрема, нідерландський ультраправий законодавець Марсель де Грааф та ультраправий політик із Німеччини Максиміліан Кра.

У етерах вони просували наративи про те, що «Україна повинна програти у війні» та «стати демілітаризованою буферною зоною».

Це вкотре свідчить про те, наскільки глибоко російська пропаганда пустила коріння – кремль воює не лише проти України, інформаційна війна давно триває і в інших країнах Заходу.

Перемогти ворога ми зможемо лише обʼєднавши зусилля із партнерами, інформаційна коаліція – так само необхідна, як і танкова чи коаліція ППО.

Джерело: https://t.me/spravdi/37905

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