Російська влада заявила про втрату контролю над 28 населеними пунктами Курської області

Як відзвітував губернатор регіону Олексій Смирнов під час наради з Володимиром путіним, українські війська нібито просунулись в області на глибину 12 км і на ширину 40 км. За його словами, близько 480 км.кв. Курської області захоплені.

За даними Смирнова, з прикордонних районів евакуювали 121 тисячу росіян. Внаслідок бойових дій там загинули 12 людей, більше сотні зазнали поранень, стверджує Смирнов.

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путин отказался вести переговоры с Украиной. "С Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не о чем говорить", заявил он.

Также он прервал выступление врио губернатора Курской области. Глава региона заявил, что 28 населенных пунктов находятся под контролем ВСУ.

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Україна офіційно події у Курській області РФ не коментує.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/25893

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