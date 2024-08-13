Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:41
Просмотров: 74

Російська влада заявила про втрату контролю над 28 населеними пунктами Курської області

Російська влада заявила про втрату контролю над 28 населеними пунктами Курської області

Як відзвітував губернатор регіону Олексій Смирнов під час наради з Володимиром путіним, українські війська нібито просунулись в області на глибину 12 км і на ширину 40 км. За його словами, близько 480 км.кв. Курської області захоплені.

За даними Смирнова, з прикордонних районів евакуювали 121 тисячу росіян. Внаслідок бойових дій там загинули 12 людей, більше сотні зазнали поранень, стверджує Смирнов.

----------

путин отказался вести переговоры с Украиной. "С Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не о чем говорить", заявил он.

Также он прервал выступление врио губернатора Курской области. Глава региона заявил, что 28 населенных пунктов находятся под контролем ВСУ.

----------

Україна офіційно події у Курській області РФ не коментує.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/25893

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Західні демократії програють автократіям війну майбутнього
Сегодня 09:26    14
СБУ та НАБУ за сприяння Міністра енергетики України затримали його заступника на хабарі у пів мільйона доларів (ВІДЕО)
Сегодня 09:14    44
Від системи "Шлях" відключили нових перевізників за переправлення чоловіків за кордон
Сегодня 08:52    66
Росія: як режим утримує економіку і до чого це веде?
Сегодня 08:31    102
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 серпня 2024 року
Сегодня 08:26    88
ДБР забезпечило передачу державі понад 2,2 млрд гривень з рахунків онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора
Сегодня 08:20    91
Оперативна інформація станом на 08.00 13.08.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:17    87
Пропаганда рф вкидає дезінформацію про «успішні удари по ЗСУ в курській області»
Сегодня 08:10    74
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.24 орієнтовно
Сегодня 08:09    89
Жителі Курської області та строковики «зливають» координати кадирівців — InformNapalm
Сегодня 08:00    91
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 