Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:17
Просмотров: 79

російськи шпигуни активізувалися для стеження за навчаннями українських бійців у Британії — The Times.

російськи шпигуни активізувалися для стеження за навчаннями українських бійців у Британії — The Times.

Британських солдатів уже попередили про те, що російські шпигуни можуть використовувати БпЛА для збору інформації про українські війська. Міноборони Британії заявило, що вживає серйозних заходів для захисту військових об'єктів.

"російські спецслужби виявили великий інтерес до операції "Інтерфлекс", що передбачає підготовку 34 тисяч українських новобранців. Крім того, російські агенти зверталися до інструкторів в інтернеті та особисто", — йдеться в матеріалі.

Джерело: https://t.me/znua_live/160733

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Прості росіяни» не доклали зусиль, щоб зупинити злочини кремля
Сегодня 09:19    3
СБУ повідомила про підозру командиру авіаполку рф, який командував ударами по енергосистемі України ракетами Х-101
Сегодня 08:57    45
Про Малі і дипломатію
Сегодня 08:46    60
З початку повномасштабного вторгнення рф ДБР направило до суду понад 900 обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки
Сегодня 08:35    63
Збито 4 ракети та 15 ударних БПЛА
Сегодня 08:22    75
Оперативна інформація станом на 08.00 06.08.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:18    85
У Британії 4 дні погромів: до чого тут росія?
Сегодня 08:07    117
Рашисты хозяйничают на Донбассе
Сегодня 07:58    111
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.24 орієнтовно
Сегодня 07:53    96
"Слуги народу" готові у другому читанні дати 150 голосів за законопроєкт, який забороняє діяльність РПЦ в Україні
Сегодня 07:39    90
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 