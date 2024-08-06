російськи шпигуни активізувалися для стеження за навчаннями українських бійців у Британії — The Times.

Британських солдатів уже попередили про те, що російські шпигуни можуть використовувати БпЛА для збору інформації про українські війська. Міноборони Британії заявило, що вживає серйозних заходів для захисту військових об'єктів.

"російські спецслужби виявили великий інтерес до операції "Інтерфлекс", що передбачає підготовку 34 тисяч українських новобранців. Крім того, російські агенти зверталися до інструкторів в інтернеті та особисто", — йдеться в матеріалі.

Джерело: https://t.me/znua_live/160733

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