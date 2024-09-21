російську армію за кілька місяців попереджали про вторгнення ЗСУ до Курської області — The Guardian

Видання стверджує, що українські військові знайшли на російських позиціях якісь документи, які, ймовірно, могли бути складені силовими відомствами рф — МВС, ФСБ та ЗС рф.

З них випливає, що росіяни знали про плани українців із січня 2024 року, а вже в лютому командирів у Курській області попередили про можливе просування ЗСУ.

Крім того, у березні було віддано наказ про посилення оборонних рубежів та додаткові навчання, а у червні вже було відомо про плани ЗСУ взяти Суджу та знищити міст через Сейм.

Джерело: https://t.me/znua_live/167813

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