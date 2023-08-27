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Россия готовит долгосрочную кампанию по дезинформации, направленную на США и Европу, - The New York Times

Россия готовит долгосрочную кампанию по дезинформации, направленную на США и Европу, - The New York Times

В США считают, что Россия хочет восстановить свое влияние на общественное мнение, манипулировать им и одновременно скрыть, что это работа ее спецслужб.

В частности, ВФС РФ тайно использует союзников внутри независимых организаций для распространения пропаганды и развития связей с новыми лидерами в США и Европе. Это усилия, рассчитанные на длительный период времени.

Спецоперации РФ направлены на создание поддержки Кремля среди американцев и европейцев, а также на фейковые народные протесты.

Джерело: https://t.me/u_now/110122

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