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Россия готовит долгосрочную кампанию по дезинформации, направленную на США и Европу, - The New York Times
В США считают, что Россия хочет восстановить свое влияние на общественное мнение, манипулировать им и одновременно скрыть, что это работа ее спецслужб.
В частности, ВФС РФ тайно использует союзников внутри независимых организаций для распространения пропаганды и развития связей с новыми лидерами в США и Европе. Это усилия, рассчитанные на длительный период времени.
Спецоперации РФ направлены на создание поддержки Кремля среди американцев и европейцев, а также на фейковые народные протесты.
Джерело: https://t.me/u_now/110122
Темы: єс, пропаганда, росія, США